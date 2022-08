Le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina: prima da titolare per Dodo e Quarta ritrova la difesa. A centrocampo torna Bonaventura con Mandragora. Doppia sorpresa in attacco

Vincenzo Italiano continua a cambiare e lo fa anche per la terza partita stagionale. Ad Empoli il tecnico siciliano schiera il classico 4-3-3 con Gollini che ritrova la porta e Quarta la difesa insieme all’insostituibile Milenkovic. Finalmente si vede Dodo dal primo minuto e Biraghi lascia la fascia a Terzic. A centrocampo riposa Amrabat, al suo posto Mandragora in cabina di regia. Bonaventura torna subito e insieme a lui c’è ancora Maleh. In attacco fasce completamente rinnovate con Ikonè e Saponara. Il centravanti è Jovic.

Ecco l’undici iniziale scelto da Italiano contro l’Empoli:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Jovic, Saponara.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Bandinelli, Marin, Henderson; Bajrami; Destro, Lammers. All. Zanetti. A disp.: Perison, Fantoni, Cacace, Grassi, De Winter, Satriano, Crociata, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Baldanzi, Guarino.