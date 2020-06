Prima Gasperini, poi Iachini e oggi D’Aversa: ma quando si ripartirà, sapremo tutta la verità?

Piano piano stanno saltando fuori i nomi di tanti personaggi di Serie A che nelle scorse settimane si sono ammalate di COVID. Tra queste anche l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, la quale fino a ieri misteriosa convalescenza è stata annunciata dal presidente viola Commisso. Qualche giorno fa c’è stato il battibecco a distanza tra Gasperini e il Valencia, dopo le dichiarazioni dello stesso allenatore della Dea nelle quali diceva di essere stato malato durante la trasferta di Champions in Spagna poco prima del lockdown. Oggi è saltata fuori anche la recente positività di D’Aversa, allenatore del Parma. La lista sarà molto più lunga di quello che sappiamo.

Il protocollo medico per la ripartenza è chiaro: con un nuovo singolo caso il campionato verrà sospeso e non si potrà terminare (per i tempi troppo stretti). Vedendo i tanti casi tenuti nascosti fino ad oggi, siamo proprio sicuri che le squadre diranno tutta la verità? Noi lo speriamo, in primis per l’incolumità di tutti, ma visti i precedenti… La Lega è stata però molto chiara su questo punto: se non si rispetta il protocollo la squadra rischia l’esclusione dalla Serie A. Ripartiamo con cautela. La salute prima di tutto.