Prima l’addio a Montella e poi il casting: non solo Ballardini ma anche Di Biagio scala posizioni

In queste ore, anzi in questi minuti, la Fiorentina è al lavoro: la squadra è già tornata sul campo per l’allenamento di scarico dopo la batosta incassata dalla Roma, mentre la dirigenza non ha praticamente mai staccato la spina da ieri sera. Il primo punto da concretizzare è l’esonero, ormai inevitabile, di Vincenzo Montella, poi si passerà a vagliare le soluzioni: ieri sera al “Franchi” c’era Davide Ballardini ma questo ha valore fino a un certo punto. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, nel casting della società viola in pole position ci sarebbe addirittura Luigi Di Biagio, a secco di esperienze con i club ma reduce da sei anni alla guida dell’Under 21 azzurra. Insieme a lui due ex come Prandelli e Iachini, tutti però con l’idea del traghettamento fino a giugno, a meno che Commisso non riesca a convincere Spalletti e in questo caso i piani cambierebbero verticalmente.