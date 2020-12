Prima l’infortunio…poi l’addio

Dusan Vlahovic è sempre di più il punto di riferimento in attacco della Fiorentina. Anche stasera contro la Juventus partirà lui davanti.

A contendergli il posto non ci sarà Patrick Cutrone che, a causa della lombalgia, non è neanche partito per Torino. Un infortunio che in un certo senso aggiunge difficoltà a questo giocatore che già faticava, e non poco, a trovare spazio in squadra.

La sensazione è che si sia arrivati per davvero ad un momento in cui le parti stanno per dirsi addio: con la riapertura del mercato l’ex Milan potrebbe essere dirottato altrove.