Primavera, Bologna-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Uno scontro diretto per la salvezza quello che andrà in scena tra un’ora circa a Bologna, tra i padroni di casa e la Fiorentina Primavera: uno scenario che la squadra viola non immaginava certo dopo la gara d’andata, quando vinse addirittura per 6-3 con una doppietta di Bobby Duncan. Un girone dopo Bigica ha di fatto perso il suo attaccante (non troppo incline a restare tra i giovani) e la sua squadra ha perso tante partite: le due formazioni sono separate da un punto, con la Fiorentina in zona play-out. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale di questo fondamentale incontro.