Prime timide prove di riapertura degli stadi ai tifosi, ma per riavere il tifo (e il Calcio) bisognerà ancora aspettare

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità da parte del Governo: agli eventi sportivi all’aperto potranno assistere mille persone. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma tra gli sport compresi ci dovrebbe essere anche il calcio e di conseguenza le società potrebbero avere l’occasione per una parziale riapertura degli stadi dopo mesi di gare a porte chiuse. A spegnere subito l’entusiasmo (anche se 1000 persone in uno stadio come il Franchi che ne contiene 40.000 sembrerebbe quasi una barzelletta) ci sarebbero i costi troppo elevati per sostenere una riapertura a un numero così marginale di pubblico. Le prima partite con il pubblico però ci saranno già questo week end con 1000 tifosi presenti a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.

In attesa di nuovi sviluppi ci sono tifoserie (e non sono poche) che hanno già annunciato la loro assenza dagli stadi fin quando tutto non sarà tornato alla normalità, cioè con il 100% di pubblico sui gradoni. Mercoledì è uscito il comunicato degli ultras della Fiorentina in merito a questa situazione, aggiungendosi alla già lunga lista di tifoserie organizzate (dalla Serie A alle serie minori) che lasceranno gli spalti vuoti nonostante le possibili e parziali riaperture.

Domani intanto si ricomincia a porte chiuse e ancora, purtroppo, il silenzio trionferà. Per rivedere il calcio con la C maiuscola ci sarà ancora da aspettare.