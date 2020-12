Pro Vercelli-Livorno molto più avvincente di Fiorentina-Verona. Più botte che gioco e un appuntamento ancora rimandato

L’edizione di oggi di TuttoSport prende in esame la gara di ieri tra Fiorentina di Prandelli e il Verona di Juric facendo alcuni paragoni ironici ma significativi. Se per i gialloblù un pari è più che un buon risultato vista la classifica e il rendimento esterno, con 9 punti nelle ultime 5 trasferte, la Fiorentina che, non ottiene una vittoria in campionato da due mesi, vincere a tutti i costi. Quella con gli scaligeri è stata invece una gara con più botte che gioco, e ne sono risultati soltanto due i tiri totali. Uno di Lazovic e l’altro, neppure inquadrando lo specchio della porta, di Milenkovic. Pro Vercelli-Livorno di Serie C, andata in scena alcuni giorni fa, sottolinea che è stata ben più avvincente. Gli telecronisti di Sky ieri avevano paragonato la partita tra Fiorentina e Verona a un incontro della Serie C degli anni ’80 per la sua bruttezza e ruvidità. Detto questo, i viola hanno ma rimandano nuovamente l’appuntamento con la vittoria in Serie A e intanto la classifica continua a far paura.

