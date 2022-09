Problemi in casa Atalanta: oltre a Zappacosta anche Zapata rischia di saltare la Fiorentina. E i difensori…

Il Corriere di Bergamo fa il punto sugli infortuni in casa Atalanta in vista della partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda Davide Zappacosta, al ricaduta sull’infortunio da cui aveva appena recuperato lo terrà fuori ancora qualche settimana e sarà sicuramente out contro i viola. Poche speranza di esserci anche per Duvan Zapata, che non si è mai allenato in gruppo fino ad oggi, mentre c’è ottimismo per quanto riguarda il reintegro in gruppo di Mattia Ruggeri.

Potrebbe farcela anche Merih Demiral, alle prese con qualche acciacco muscolare. Da capire se l’ex Juventus potrà partire da titolare o meno.