Proc. Bianco: “Per Alessandro la Fiorentina ha già detto di no a diverse squadre di serie B. Ma non escludo nessuna opzione”

Giuseppe Galli, procuratore del giovane centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L’anno scorso aveva già fatto bene a Moena, quest’anno si è ripetuto e valuteremo con la società il da farsi alla fine del secondo ritiro. La Fiorentina ha già detto no a diverse squadre di Serie B che lo hanno richiesto, ne apprezza l’intelligenza nello stare in campo. La crescita di un ragazzo non è solo giocare, ma anche rubare i segreti di chi sta davanti. Non mi sento di escludere nessuna opzione”.