Proc. Cavani: “Nessun contatto con la Fiorentina ma ciò non esclude l’interesse. Ritorno in Italia? Tutto è possibile”

Nei giorni scorsi il nome di Edinson Cavani è stato accostato alla Fiorentina. Un profilo di spessore, seppur a fine carriera, come idea per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’attaccante si svincolerà dal Manchester United a fine campionato, ma sul suo futuro persistono numerosi dubbi.

Della questione ha parlato a serieanews.com il fratello e procuratore di Cavani Walter Guglielmone: “Ad essere sincero, finora non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina. Ciò non esclude comunque che da parte del club viola ci possa essere un interesse per Cavani. Ritorno in Italia? Tutto è possibile…”.