Proc. Cistana: “Dobbiamo parlare con Cellino per il suo futuro. E se arriva una proposta importante…”

Beppe Galli, agente di Andrea Cistana, difensore del Brescia seguito da tempo dalla Fiorentina, parla così a proposito del suo assistito a TMW: “Sta bene, ha ripreso ad allenarsi. È un giocatore di prospettiva. Però bisogna parlarne con Cellino, se arriva una proposta importante potrebbe prenderla in considerazione. Anche se il Brescia vuole mantenere l’intelaiatura per puntare alla A”. Chissà che non possa essere una probabile proposta dei viola quella per convincere il giocatore e il presidente delle ‘Rondinelle’ Massimo Cellino.

