Proc. Dragowski a FN: “Dialogo aperto con la Fiorentina per il rinnovo. Non è vero che i nostri rapporti si sono interrotti”

La voce della possibile aria di divorzio tra Bartlomiej Dragowski e la Fiorentina nel 2023 senza la firmare del rinnovo è una voce che si è sparsa nei giorni scorsi mettendo in guardia i tifosi su un possibile nuovo caso Vlahovic.

Pareva addirittura non vi fossero più contatti tra l’entourage e la società. Per saperne di più abbiamo chiesto direttamente a Mariusz Kulesza, agente dell’estremo difensore viola, che in esclusiva a Fiorentinanews ha affermato: “Non è vero che non c’è dialogo per il rinnovo tra noi e la Fiorentina. Posso smentire questo, per il resto vedremo”.

La questione rinnovo per Dragowski resta quindi ancora aperta. Tutto dipenderà dal tipo di accordo che verrà trovato appena verrà ripreso il discorso da entrambe le parti.