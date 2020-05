Proc. Igor: “Il ragazzo non vuole ricominciare solo se i giocatori sono a rischio. È rimasto a Firenze per essere subito a disposizione”

In un’intervista a Calciomercato.it ha parlato Marcelo Mascagni, l’agente di Igor, difensore della Fiorentina arrivato a gennaio dalla SPAL. Nei giorni scorsi il giocatore aveva rilasciato un’intervista nel quale si diceva contrario alla ripresa del campionato. L’agente ha quindi voluto precisare: “Lui e sua moglie, come qualsiasi altra persona, hanno paura di contrarre una malattia che ha ucciso così tante persone in tutto il mondo. In realtà intendeva dire che è contro la ripartenza del campionato se i calciatori sono a rischio. Per fortuna Igor sta bene, non è tra quelli infettati dal virus. Sta morendo dalla voglia di tornare a fare quello che ama, purché però vi siano ​​sicurezze per lui e i suoi colleghi professionisti. Ha pensato che restando in Italia sarebbe stato subito disponibile per la Fiorentina in caso di ripresa, considerate poi le difficoltà nel trovare dei voli sia per andare in Brasile che per tornare in Italia”.