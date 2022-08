Proc. Kokorin: “Aleksandr è felice della nuova avventura. Fiorentina e Aris si divideranno il pagamento dello stipendio”

Il procuratore di Aleksandr Kokorin, Timofey Berdyshev, ha parlato in un’intervista rilasciata a RIA Novosti. Queste le sue parole sulla trattativa che porteranno l’attaccante russo in prestito all’Aris Limassol:

“Il club cipriota è interessato a Kokorin. Entrambe le società pagheranno lo stipendio del mio assistito, dividendoselo. In questo momento sta volando a Cipro. Aleksandr è felice e pronto a farsi valere in allenamento e in partita”.