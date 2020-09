Proc. Ranieri: “Luca era già della Salernitana ma ha ricevuto delle minacce dai tifosi ed ha preferito tornare sui suoi passi”

Dopo il clamoroso addio di questo pomeriggio di Luca Ranieri alla Salernitana, poco fa il procuratore del giocatore Paolo Paoloni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito. Queste le parole riportate da Salernitananews.it: “C’era accordo su tutto, avevamo finanche firmato il modulo trasferimento dalla Fiorentina e sottoscritto il contratto con la Salernitana. Come buona prassi, ovviamente, si aspettavano le visite mediche per il deposito dei documenti. In effetti Ranieri si è recato a Salerno, ma quando la notizia del suo trasferimento è iniziata a circolare sui social, sono arrivati dei messaggi sul telefono del ragazzo. Il contenuto dei messaggi ricevuti? Gli veniva sconsigliato di accettare il trasferimento. Di tutto ciò abbiamo informato Fabiani e messo a sua disposizione tutti gli screenshot di tutti questi pseudo tifosi che non rendono onore alla città e in particolare ad una tifoseria fantastica come quella di Salerno. Addirittura è stata inviata testimonianza in cui alcuni media apostrofavano i nuovi acquisti come degli emeriti sconosciuti: Ranieri è un Nazionale Under 21, Gyomber ha giocato nella Roma e rappresenta la Slovacchia, Veseli è un altro nazionale. Ovviamente tutto questo non ha contribuito a una accettazione basata su uno spirito positivo da parte del giocatore, il quale ha ritenuto opportuno tornare sui suoi passi. Ringraziamo comunque la Salernitana e il ds Fabiani che professionalmente e umanamente è stato encomiabile”.

