Promozione in vista per Martinez Quarta ma quanti titolari servono alla difesa della Fiorentina?

Dopo l’investimento importante dell’ottobre 2020, per Lucas Martinez Quarta dietro l’angolo c’è di fatto la promozione perché con l’addio ormai prossimo di Milenkovic e quello probabile di Pezzella, nelle gerarchie non può che esserci lui. Le alternative ad oggi sono rappresentate da Igor e Ranieri, con Nastasic pronto a integrare la rosa: manca roba, tanto per dirla terra terra. Perché pensare che il Nastasic di oggi sia quello del 2012 è semplicemente assurdo, così come lo è ritenersi soddisfatti nel cedere un calciatore a 20 milioni sostituendolo con uno a parametro zero o poco più. E’ evidente che almeno un altro titolare al centro alla Fiorentina serve ed anche di un certo livello perché la nuova difesa sarà a 4, con esigenze diverse rispetto al recente passato.

E sulle fasce? Ad oggi Lirola e Biraghi sono i due titolari, molto offensivi ma adattabili al nuovo modulo, con Venuti e Terzic alle loro spalle: probabile che qualcosa serva anche in questa zona, specialmente se lo spagnolo dovesse davvero lasciare Firenze.