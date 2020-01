Pronto un contratto da oltre due milioni a stagione per Cutrone. Tutti i dettagli (e le problematiche) dell’affare

Un desiderio a tinte viola. Patrick Cutrone ha già detto sì alla Fiorentina, attende la chiamata che vuole dire trattativa conclusa e ritorno in Italia. E Commisso vuole fortemente l’attaccante nato 22 anni fa a Como. Ma entrambi devono fare i conti con il Wolverhampton che ha posto delle condizioni economiche, al momento, un po’ distanti rispetto alle aspettative del club gigliato. C’è ancora da lavorare ma la strada è tracciata. Patrick rispetta il Wolverhampton, consapevole del forte sforzo economico fatto dai ‘lupi’ per strapparlo al Milan. Ma allo stesso tempo scalpita e non vede l’ora di prendere il primo aereo per Firenze. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, c’è già l’intesa per un contratto da 2,2 milioni di euro a stagione fino al 2025, un anno in più rispetto all’attuale scadenza. L’offerta della Fiorentina agli inglesi è così suddivisa: 2 milioni di euro per il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto per altri 15/16 milioni. Il Wolverhampton vuole rientrare totalmente dell’investimento da 21 milioni più 4 di bonus fatto solo qualche mese fa o mantenere il controllo sul giocatore. La distanza c’è ancora e va colmata, ma dagli ambienti viola filtra ottimismo. L’attaccante spinge e Commisso vuole chiudere, è solo una questione di tempo.