Prove di rinnovo tra Ribery e la Fiorentina. Le altre due opzioni del francese

Le prossime mosse della Fiorentina passeranno dalle indicazioni di Rino Gattuso. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Joe Barone e Daniele Pradè si metteranno subito al lavoro per accontentare le richieste del tecnico calabrese.

Una delle prime mosse sarà quella di decidere il da farsi sul futuro di Franck Ribery: rinnoverà o no? L’ex Bayern Monaco ha già avuto un contatto con Gattuso e nei prossimi giorni ci sarà il confronto definitivo con la società. In ballo c’è il rinnovo per un’altra stagione: sensazioni positive, anche se sullo sfondo ci sono le ipotesi che portano alla Lazio o ad un ritorno in Germania.