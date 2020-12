Pruzzo: “Fiorentina, è giunto il momento del Piano C. Buttiamola in caciara per raccogliere punti e vittorie”

L’ex bomber della Roma e della Fiorentina, Roberto Pruzzo, intervenuto su Lady Radio, ha proposto la sua formula molto particolare per cercar di fare uscire la squadra viola dalle sabbie mobili: “Quando le hai provate tutte senza ottenere risultati, puoi anche ricorrere al piano C. Il piano C significa, come dicono a Roma, buttare le partite in caciara per cercare di portare a casa punti e vittorie. Ovviamente restando all’interno del regolamento. Sia ben chiaro, sulla caciara non puoi impostare intere stagioni, ma in certi momenti particolari può servire”.

Pruzzo ricorda: “Ho giocato anche nel Genoa in B e c’erano giocatori, quelli più esperti e carismatici, che dicevano “entriamo in campo e tracciamo delle linee e quando gli avversari le superano devono c… amari per tutti”.