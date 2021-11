Pruzzo: “Mayoral ha segnato tanti gol alla Roma ed è un giocatore pronto subito, ma alla Fiorentina però serve anche altro. Emergenza in difesa? Adatterei Pulgar”

L’ex attaccante della Roma e della Fiorentina Roberto Pruzzo è Intervenuto così ai microfoni di Lady Radio: “Borja Mayoral a Roma ha fatto bene la scorsa stagione, segnando tanti gol, spesso da subentrando a gara in corso. Per gennaio è’ un giocatore pronto subito, che può spaccare le partite entrando anche a gara in corso. Non lo vedo in coppia con Vlahovic essendo due prime punte, salvo situazioni di emergenza. Alla Fiorentina serve però anche altro nel reparto offensivo: sugli esterni il solo Nico Gonzalez non basta. Si parla ormai da molto tempo di Berardi, e credo che un giocatore come lui sia veramente ciò che serve alla squadra di Italiano”.

Infine sull’emergenza in difesa in ottica Milan, Pruzzo ha concluso: “Mancando anche Nastasic, oltre agli squalificati Milenkovic e Quarta, Italiano dovrà inventarsi qualcosa. Io opterei per Pulgar adattato in difesa”.