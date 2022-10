Pruzzo: “Tra Cabral e la Fiorentina sembra finita, sono perplesso. Meglio Jovic, ma si svegli anche lui: per ora è Kouamé il migliore”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per parlare della vittoria della squadra viola contro l’Heart of Midlothian: “Ci voleva, dopo la sconfitta contro la Lazio: ne risente positivamente il morale. Ora occhio al Lecce, non è da sottovalutare. Cabral? Italiano mi ha lasciato veramente perplesso, lo ha fatto entrare solo 5 minuti. Mi sa che i due dovrebbero mettersi davanti a un tavolo e decidere cosa fare: la sensazione sul brasiliano è che sia finita. Ormai è qui da quasi un anno…”.

Sugli altri attaccanti viola: “Jovic è già materiale più ‘sicuro’, nel senso che sappiamo tutti che ha delle doti. Bene i due gol in Conference, ma si sbrighi in campionato. Kouamé? Molto molto bene, è sempre pronto e ormai indispensabile per la squadra: corre, si sbatte, fa assist, gioca per il collettivo. Nico Gonzalez? Si vede che è di un’altra categoria, in confronto agli altri. Speriamo si riprenda progressivamente, ci vorrebbe un po’ di continuità“.