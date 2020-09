Pulgar ancora fuori dai convocati: condizione non al top o indizio di mercato? Intanto la trattativa va avanti…

Pulgar out per la partita contro l’Inter. Come anticipato da Iachini in conferenza stampa in cileno sta lavorando per ritrovare la sua forma fisica migliore dopo lo stop dovuto alla sua positività al Coronavirus. Il regista della Fiorentina però è tornato ad allenarsi da quasi venti giorni e anche se on al top la sua esclusione lascia qualche perplessità. Esclusione anticipata da ieri sera dai cileni di Radio Cooperativa, che legavano la sua assenza anche a motivi di mercato. La Fiorentina infatti starebbe continuando la trattativa con il Leeds per la cessione di Pulgar. Dopo i due arrivi di Bonaventura e Borja Valero che sia arrivato il momento dell’addio dopo un solo anno dell’ex Bologna? In tal caso la Fiorentina potrebbe anche tornare sul mercato alla ricerca di un play.

0 0 vote Article Rating