Pulgar, difficoltà in Brasile: Finito in tribuna per il match di Copa Libertadores

Stenta a decollare l’esperienza brasiliana di Erick Pulgar. Il centrocampista che la Fiorentina ha ceduto al Flamengo è finito in tribuna per il match di Copa Libertadores vinto per 1-0 contro il Corinthians (gol decisivo dell’ex viola Pedro). E non è nemmeno la prima volta che succede.

Secondo il tecnico della squadra rossonera Dorival Júnior, Pulgar si deve ancora adattare alla squadra. L’ex gigliato ha svolto pochissimi allenamenti con i nuovi compagni. E non c’è ancora una data precisa per vederlo debuttare con la sua nuova maglia addosso.