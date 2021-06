Pulgar protagonista nel pareggio del suo Cile con l’Argentina di Martinez Quarta. L’obiettivo viola Gonzalez ed una serata sfortunata

Argentina e Cile si dividono la posta nella prima giornata della Copa America di scena in Brasile. Finisce 1-1 al Nilton Santos, dopo ben 98 minuti di partita. E’ vivace Nicolas Gonzalez, l’obiettivo di mercato della Fiorentina. Schierato da ala sinistra nel tridente di Scaloni, dimostra intraprendenza, qualità e grande rapidità. Il calciatore dello Stoccarda va vicino al gol ben tre volte nel primo tempo. Il mancino classe ’98 prima chiama ad un’ottima parata il portiere cileno Bravo col destro, il piede debole, quindi spedisce di poco fuori di testa su corner. È la terza però l’occasione più clamorosa per Gonzalez, che servito magicamente da Lo Celso, conclude male di destro a tu per tu col portiere, fallendo una grande occasione.

Aggressivo nella retroguardia argentina El Chino Martinez Quarta, che non risparmia intensità e grinta. Un’entrata ruvida ai danni dell’ex Napoli Edu Vargas costa il giallo al 29’ al difensore della Fiorentina. Ammonizione rimediata anche dal mediano viola Erick Pulgar, costretto ad un fallo tattico inevitabile ai 20 metri su Lo Celso, in occasione di una ripartenza albiceleste improvvisa dopo un rinvio del portiere Martinez. Il successivo piazzato diventa oro grazie a sua maestà Lionel Messi, che con una magistrale punizione realizza l’ennesima perla, e trafigge Bravo per il vantaggio dell’Argentina.

Il Cile però riesce a pareggiare, grazie ad Edu Vargas. Protagonista assoluto il calciatore gigliato Pulgar, che regala uno splendido assist a Vargas con un tocco di esterno preciso. Il tiro della punta viene murato, ma arriva sulla sfera Vidal, steso in area da Tagliafico. È rigore, e sul pallone va lo stesso calciatore dell’Inter, Martinez para deviando sulla traversa ma Vargas è il più lesto sulla ribattuta: 1-1.

Gonzalez si rende ancora pericoloso al 60’; controllo perfetto sul cross di Tagliafico e sinistro potente deviato in corner. Tra il 79’ e l’80’ Gonzalez fallisce due grandissime occasioni. Prima Messi offre un pallone perfetto all’obiettivo della Fiorentina, che sbaglia la scelta e non calcia ma cerca l’assist. Quindi l’ex Argentinos Juniors spedisce alto di testa da ottima posizione su un’altra pennellata del fenomeno col 10. All’81’ la partita di Gonzalez finisce, ed entra al suo posto il laziale Joaquin Correa. Resta invece in panchina il capitano viola German Pezzella.