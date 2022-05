Pulgar: “Stare in campo mi ha dato fiducia. Il mio futuro? Non spetta a me prendere una decisione”. Il Galatasaray ‘apparecchia’ il suo ritorno a Firenze

Dopo una partenza negativa, il centrocampista prestato dalla Fiorentina, al Galatasaray, Erick Pulgar, sta trovando maggior spazio nella squadra turca: “Essere in campo mi ha dato fiducia – ha detto – Ma mi piacerebbe giocare di più”.

Intanto si susseguono voci sul suo futuro: “Non spetta a me prendere una decisione, c’è chi è chiamato a farlo. Vedremo cosa succederà”.

Probabilmente con le sue parole, Pulgar ha provato a chiamare in causa direttamente i dirigenti del Galatasaray che però starebbero ‘apparecchiando’ il suo ritorno a Firenze. Questo perché dovrebbe arrivare Axel Witsel al suo posto, in uscita a parametro zero dal Borussia Dortmund.