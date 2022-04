Pupo: “Le mie frasi sulla Juventus erano ironiche, non odio nessuno. Tifo Fiorentina e mi diverto quando mi insultano”

A TMW Radio ha parlato il cantante e tifosissimo della Fiorentina Pupo, che ieri aveva scritto su Leggo del suo pre-partita (LEGGI QUI). Queste le sue parole:

“Era una cosa goliardica. A me piace il calcio, mi piace vedere le squadre italiane. Ma tifo Fiorentina e mi diverto quando mi insultano. Non ha alcun effetto. Mancanza di rispetto? Dipende dal filtro che ognuno ha. Io l’ho detto con ironia, se un altro la percepisce in un altro modo non posso farci nulla. Non ho rancore oppure odio contro nessuno. Chi si offende di queste cose non ha il minimo senso dell’ironia”.