Qualche mese fa esigeva la Champions, oggi Garcia fa un passo indietro: “Non ce la faccio più a stare senza allenare, non pretendo una big”

Dopo la separazione con Gattuso e prima della scelta di Italiano, tra gli allenatori presi in esame dalla Fiorentina c’era anche Rudi Garcia. L’ex Roma, qualche mese fa, in merito a ciò si espresse così al Corriere dello Sport: “Mi avevano cercato tanti club, ma non mi interessava andare in una squadra che non gioca la Champions o che non può raggiungerla, non è nei miei piani. Sono diventato esigente, adesso è così”.

Fatto sta che Garcia non ha trovato occupazione, e così oggi si sfoga a Le Figaro facendo un piccolo passo indietro: “Voglio trovare un club per la prossima stagione, perché dopo quasi dodici mesi di stop non ce la faccio più. Ho una preferenza per l’Inghilterra o la Spagna, ma mi andrebbero bene anche altri Paesi. Attenzione, non voglio allenare solo le big”.