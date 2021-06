Quale futuro per Duncan? Lo (ri)vuole Di Francesco

Alfred Duncan è tornato alla Fiorentina dopo la seconda parte di stagione giocata al Cagliari. I sardi potevano acquistare il suo cartellino per quindici milioni di euro, ma hanno deciso di non riscattarlo. Il suo futuro, però, non dovrebbe essere in riva all’Arno.

Secondo quanto riportato da ghanasoccernet.com, il centrocampista è finito nel mirino dell’Hellas Verona. Tra le fila degli scaligeri ritroverebbe Eusebio Di Francesco, che l’ha già allenato al Sassuolo e l’ha voluto anche al Cagliari nel recente mercato invernale. Il tecnico abruzzese lo considera un giocatore importante e per questo lo avrebbe inserito nella lista degli obiettivi di mercato.