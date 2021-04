Quale sarà il futuro di Vlahovic?

Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, sta cercando di portare la compagine viola in questa stagione verso la salvezza a suon di gol. E naturalmente le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Il serbo, classe 2000, dopo una prima stagione in A, che possiamo definire di ambientamento, con sole 10 presenze all’attivo, già nello scorso campionato aveva guadagnato spazio, facendo registrare 30 presenze condite da 6 reti, più 4 gettoni e 2 realizzazioni in Coppa Italia.

Durante l’annata in corso, però, è arrivata la definitiva esplosione dell’ex Partizan, che al momento ha toccato le 30 presenze in Serie A, andando a segno però in ben 15 occasioni, dati a cui vanno sommate 3 presenze in Coppa Italia.

Il serbo nell’estate del 2018 è stato pagato dalla Fiorentina al Partizan poco meno di 2 milioni di euro, ma secondo le ultime stime di mercato il suo valore si aggirerebbe già sui 50 milioni. Diversi club hanno mostrato interesse verso il suo cartellino e così le cifre crescono. Si tratta di cifre importanti, anche in una realtà come Firenze che ha una grande tradizione nel calcio italiano e che ha generato anche l’antenato dello sport pallonaro moderno (il cosiddetto calcio storico fiorentino).

La Fiorentina può essere dunque certa di avere in squadra un grande talento che deve essere preservato dal presidente Commisso.

