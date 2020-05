Quando la Fiorentina fu eliminata dalla Coppa UEFA per colpa dei tifosi… della Salernitana! – VIDEO

L’amarcord di oggi ci riporta alla stagione 1998/99 e rappresenta una delle tante (purtroppo) fatalità a cui la Fiorentina è andata incontro rimettendoci in prima persona. Stiamo parlando dei sedicesimi di Coppa Uefa contro il Grasshoppers. Dopo aver vinto 2-0 in terra svizzera, i viola si preparano a giocare il ritorno sul campo neutro di Salerno (il Franchi era squalificato per lancio di oggetti in campo). Al termine dei primi quarantacinque minuti la Fiorentina comanda per 2-1 e vede molto vicina la qualificazione. Peccato che durante l’intervallo i tifosi della Salernitana decidano di lanciare in campo una bomba carta, che esplode vicino al quarto uomo ferendolo. La partita fu sospesa e la federazione assegnò la vittoria a tavolino al Grasshoppers, decretando così la clamorosa eliminazione della Fiorentina. Ancora oggi quell’episodio rimane una grandissima ingiustizia, al pari di tante altre che sfortunatamente la società viola ha subito nel corso degli anni.