Nel match di ieri fra Verona-Cagliari, il futuro centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, fa un figurone (l’ennesimo di questa stagione): “Quando parte domina sembrano una quercia e gli altri sono bonsai da schivare”, scrive La Gazzetta dello Sport nel suo 7.5 in pagella. Addirittura da 8 per Stadio, che lo elegge migliore in campo, più dell’autore dei due gol, Samuel Di Carmine.

0 0 vote Article Rating