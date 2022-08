Quarta e un’occasione da non sprecare per rilanciarsi

Vero, in questo momento l’attenzione della Fiorentina è stata catalizzata da Milenkovic, che rappresenta il punto di riferimento centrale della difesa viola. C’è però un altro giocatore da tenere sotto la lente d’ingrandimento: Martinez Quarta.

L’argentino ha concluso la scorsa stagione con una serie di prestazioni incolori e al di sotto degli standard con i quali aveva ben abituato i tifosi viola. Dopo aver perso la titolarità a favore di Igor, Quarta ha faticato sempre di più a ritrovare la condizione fisica e soprattutto mentale ottimale per aiutare la squadra e tornare determinante.

Anche in ritiro le difficoltà non sono mancate, come dimostra la prestazione da pennarello rosso nel match che ha disputato contro il Galatasaray. Quarta deve ritrovare se stesso. Le qualità non gli mancano e chi lo vede allenarsi tutti i giorni parla di un difensore fortissimo, dalla grande intelligenza tattica e soprattutto determinante. In partita però sono troppe le disattenzioni e proprio questo è il motivo per cui Italiano ancora non lo ha reinserito nell’undici titolare.

Oggi contro il Betis l’argentino dovrebbe partire al fianco proprio di chi gli ha preso la titolarità, il brasiliano Igor. Un’occasione importante per mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Una vetrina, perché è pur sempre calcio d’estate ma tra una settimana comincia il campionato. Gli impegni della Fiorentina sul calendario sono davvero tanti: ben 7 partite nel solo mese di agosto. Tutti avranno modo di giocare e Quarta dovrà necessariamente rispondere presente.

In fondo, all’orizzonte c’è un Mondiale che l’argentino vuole certamente giocare (dato che l’Argentina è anche una delle favorite per la vittoria finale) e allora quale migliore motivazione per tornare ad essere quel difensore del quale i tifosi viola si sono innamorati pensando di aver trovato un degno erede dopo l’addio del connazionale Gonzalo Rodriguez? Solo il campo potrà darci tutte le risposte.