Quel giocatore che piace tanto a Commisso e la strada impercorribile per portarlo a Firenze

La ricerca di un attaccante è la priorità della Fiorentina. Con Vlahovic in crescita graduale, Boateng che non convince e Pedro ancora non al top della condizione i viola devono assolutamente capire quale può essere la strada migliore da percorrere per portare al prossimo allenatore un centravanti che possa garantire giocate per i compagni e soprattutto e necessariamente tanti gol. Come reso noto nelle scorse settimane, nelle preferenze del presidente Rocco Commisso per l’attacco c’è un giocatore che di persona ha potuto vedere all’azione a anche segnare purtroppo ai viola, ovvero Simone Zaza del Torino. La trattativa che porterebbe però all’attaccante granata secondo quanto riferito da Repubblica è impraticabile. Il giocatore piace alla dirigenza gigliata ma la richiesta di partenza del club di Urbano Cairo è molto alta e si aggira intorno ai 15 milioni. Davvero tantissimo se si pensa anche che la Fiorentina ha speso la stessa cifra per acquistare in estate Pedro.