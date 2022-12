Quello che vede maggiormente la porta è fuori rosa, Ikonè scalda il piede, Barak rigenerato. Continua il dramma in attacco: il riassunto dell’ultimo mese del 2022

Il 2022 sta per volgere al termine. Ancora poche ore e cambieremo calendario. La Fiorentina lo ha terminato ieri, almeno in campo, con l’amichevole contro la Primavera. È giunto il momento, dunque di fare un recap di quello che è stato anche l’ultimo mese di questo 2022, con la squadra viola che ha svolto ben otto test contro: Arezzo, Always Ready, Borussia Dortmund, Rapid Bucarest, Bastia, Monaco, Lugano e, appunto, la squadra di Alberto Aquilani.

Bilancio più che positivo, con 7 vittorie e un solo pareggio (contro il Monaco, 1-1). 34 gol fatti, 4 subiti. La difesa regge bene, i gol sono tanti (più di 4 a gara di media). Numeri indicativi, certo, ma che danno già indicazioni importanti in vista della ripartenza.

In particolare, diamo uno sguardo ai marcatori di questo ultimo mese. Vi proponiamo la lista completa: Benassi 8, Ikonè 4, Barak 3, Kouamé 2, Mandragora 2, Bianco 2, Castrovilli 2, Duncan 2, Biraghi 1, Saponara 1, Bonaventura 1, Igor 1, Ranieri 1, Milenkovic 1, Maleh 1, Cabral 1, Jovic 1.

Gli 8 gol di Benassi confermano una cosa che già sapevamo: la porta la vede. I tanti gol segnati, però, non dovrebbero cambiare il suo destino lontano da Firenze. Bene Ikonè, che scalda il piede alla ricerca di più gol anche in gare ufficiali. Barak rigenerato dal nuovo ruolo nel 4-2-3-1 di Italiano, insieme a Bonaventura, ha dimostrato di poter fare bene anche sottoporta. Bentornato Castro, con già due gol all’attivo.

I numeri preoccupanti, purtroppo, arrivano dalle punte Cabral e Jovic , ultimi in questa classifica con un solo gol segnato (entrambi contro la Primavera). E se il serbo si è unito in ritardo al gruppo a causa del Mondiale, il brasiliano sembra avere poche scuse. Si dovrà aspettare il 4 gennaio, quando la Fiorentina tornerà in campo contro il Monza per dare giudizi, ma i problemi in attacco della squadra viola solo evidenti da tempo e a sottolinearlo sono state anche le amichevoli. Che il mercato possa cambiare qualcosa?