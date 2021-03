Quinto: “Il pareggio ci sta stretto, ma faccio i complimenti ai ragazzi. La prossima settimana sarà pesante, da valutare alcuni infortunati”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato l’allenatore (in seconda) della Fiorentina Primavera Marcello Quinto che oggi sostituiva in panchina Alberto Aquilani (risultato venerdì positivo al Covid). Queste le sua prole dopo il pareggio contro il Sassuolo di questo pomeriggio: “Il risultato ci sta stretto per quello che la Fiorentina ha dimostrato in campo. Sapevamo che il Sassuolo avrebbe preparato la partita così ma mi sento di fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella partita con tanto agonismo, che ci era mancato contro la Samp. La prossima settimana è pesante e dovremo vedere anche le condizioni degli infortunati ai quali si aggiunge anche Pierozzi dopo la partita di oggi”.