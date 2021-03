Ranieri si prepara a lasciare la Sampdoria a fine stagione e per sostituirlo Ferrero pensa a un altro ex Fiorentina

C’è aria di cambiamento in casa Sampdoria. Il contratto di Claudio Ranieri è in scadenza e secondo Il Secolo XIX il presidente Ferrero starebbe pensando a un altro ex Fiorentina per sostituirlo.

Trattasi di Sinisa Mihajlovic, che sulla panchina blucerchiata ci è già passato e per questo ha mantenuto un ottimo rapporto con Ferrero. Il serbo è legato al Bologna fino al giugno del 2023 e guadagna circa 2 milioni a stagione, teoricamente fuori dai parametri blucerchiati, ma negli ultimi tempi sono emersi alcuni scricchiolii tra il tecnico e la società rossoblù che potrebbero anche comportare una cessazione anticipata del rapporto.