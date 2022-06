Rebus Zurkowski per la Fiorentina: che fare dopo il controriscatto?

Dal 15 al 18 giugno l’Empoli potrà riscattare Szymon Zurkowski dalla Fiorentina per quattro milioni e mezzo di euro. Sembra scontata che la società toscana decida di farlo, e a quel punto la palla passerebbe nelle mani della Fiorentina: anche in questo caso, ci sono pochi dubbi sul controriscatto a sei milioni da parte della società di Rocco Commisso.

Il vero dubbio è su cosa succederà dopo, visto che la Fiorentina potrebbe puntare su di lui per sostituire l’infortunato Castrovilli. In alternativa, il club viola cercherà di inserire Zurkowski in un giro di affari più ampio con l’Empoli, che molti giovani e quotati giocatori ha messo in mostra la scorsa stagione. A riportarlo è La Nazione.