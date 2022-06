Reginaldo: “Cabral deve prendersi meno responsabilità: il suo compito è un altro. Dodô? L’avevo seguito in Brasile, con Italiano potrebbe andare”

L’ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo Ferreira da Silva, ora in forza al Picerno, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. In particolare, il bomber brasiliano ha commentato l’impatto del connazionale Cabral a Firenze e ha espresso anche un parere su un altro verdeoro in ottica Viola:

“Per me Cabral è arrivato con un peso grandissimo: quello di sostituire Vlahovic. Le partite in cui l’ho visto giocare cercava di prendersi troppa responsabilità, dimenticando un po’ il suo compito: fare gol. Le qualità ci sono, ma può migliorare”.

Poi un commento sul possibile acquisto di Dodo: “Conosco il giocatore perché l’avevo visto in Brasile. Nel modulo di Italiano potrebbe fare più che bene. Sarebbe un acquisto importante, anche se il campionato italiano non è facile: l’adattamento è fondamentale”.