Regragui: “Con tutto il rispetto per la Fiorentina, Amrabat deve andare a giocare per uno dei primi 10 club al Mondo”

In un’intervista con Arryadia TV, ha parlato l’allenatore del Marocco Walid Regragui, intervenendo brevemente anche del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Con tutto il rispetto per la Fiorentina, Amrabat deve giocare in uno dei primi 10 club del Mondo”

E poi è tornato sul curioso episodio che lo ha visto protagonista tra il primo e il secondo tempo della partita contro la Croazia: “Quando Amrabat era negli spogliatoi, avevo paura che la partita iniziasse con 10 giocatori”.