Renzi: “È assurdo pensare di non chiudere il campionato. Nuovo STADIO? Speriamo di portare a casa questa partita”

A Radio Bruno, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato ma non solo: “È assurdo pensare di non chiudere il campionato, ma si deve ripartire a porte chiuse almeno all’inizio finché non ci sarà il vaccino. Bisogna dare però una mano anche allo sport dilettantistico, che sta soffrendo. Commisso mi piace molto anche se è caduto anche lui nella fake news di Federico Chiesa. Stadio? Speriamo di portare a casa questa partita, con il centro sportivo siamo a buon punto. Ora speriamo che venga fatta una bella squadra, la Fiorentina ha delle belle carte da giocarsi”.