Renzi: “Fare uno stadio coi soldi del PNRR è una vergogna. La Fiorentina investa sull’impianto di proprietà”

Il senatore ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi è intervenuto sul portale Calciomercato.it per parlare della questione stadi di proprietà, utilizzando come esempio la situazione intorno al nuovo Franchi: “Dico una cosa contro Firenze e la Fiorentina: è una vergogna usare i soldi del PNRR per fare uno stadio. La Fiorentina deve fare lo stadio con i soldi del proprio club: il calcio diventa grande con i guadagni che arrivano dal merchandising e dai diritti televisivi”.

E aggiunge: “Il motivo per cui si si insiste così tanto sul concetto dello stadio di proprietà sta nella volontà di eliminare il potere delle sovrintendenze. Ho incontrato anche vari capi di governo tifosi di squadre italiane. Il nostro è un calcio che attira, che fa innamorare, ma fare gli stadi con i soldi del PNRR non ne migliora certo l’immagine“.