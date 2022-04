Report medico: lussazione al ginocchio per Castrovilli ed ora dita incrociate

Prima comunicazione ufficiale da parte della Fiorentina sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito in barella per un brutto movimento del ginocchio sinistro. Questo il report pubblicato dalla società viola, in attesa poi degli accertamenti per i quali andranno incrociate le dita, nella speranza che non ci siano fratture o lesioni gravi:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli ha riportato la lussazione del ginocchio sinistro che è stata ridotta in campo. Il giocatore nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici per stabilire l’esatta entità dell’infortunio“.