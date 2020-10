Repubblica: Assalto a Piatek e De Paul se arriva la fumata bianca

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, c’è il titolo: “Il lungo addio di Chiesa. Ad un passo dalla Juventus“. A pagina 4 leggiamo: “Nuovo stadio ancora scintille. Ok al centro sportivo”. Sottotitolo: “Nardella e Commisso, botta e risposta prima del chiarimento Bagno a Ripoli, via libera al progetto dalla conferenza dei servizi”. A pagina 9 c’è: “Chiesa, le ore decisive vicina l’intesa con la Juve”. Sottotitolo: “Commisso: “Con la Samp gioca”. Ma l’offerta da Torino è arrivata (50- 55 milioni in totale) In caso di fumata bianca, assalto a Piatek o De Paul. E intanto si avvicina Martinez Quarta“.

