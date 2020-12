Repubblica: Capolavoro Prandelli

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo stamani questo titolo: “Fiorentina, la rivoluzione delle emozioni“. A pagina 19 grande spazio viene dato a: “Capolavoro Prandelli: la fiducia a Vlahovic è solo una questione di gol”. Sottotitolo: “Il tecnico ha scommesso sul giovane attaccante che con lui ha già realizzato 3 reti È l’unico punto di riferimento in attacco. “Se continua così può segnare tanto”. Nel sommario: “Con Prandelli in panchina, Dusan Vlahovic (21 anni) sembra rinato. Quello segnato alla Juve è il terzo gol consecutivo in questo campionato, dove complessivamente ha realizzato 4 reti”. A pagina 11 invece c’è un commento affidato a Benedetto Ferrara: “Che emozione allo Stadium. In alto i nostri cuori (viola)”.

