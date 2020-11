Repubblica: Commisso, messaggio al ministro. Le minacce e le critiche

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, c’è il titolo: “Commisso, messaggio al ministro”. A pagina 15 presente un articolo con tutte le dichiarazioni del numero uno viola: “Fiorentina, Commisso contro tutti “Lo stadio? Lo faccia il ministro…”. Sottotitolo: “Il presidente dagli Usa attacca Franceschini (“O si fa a modo mio, oppure metta lui i soldi”) e i giornalisti: “Quando ci sarà il centro sportivo vedrò chi far entrare”. E bolla come fake news le sue presunte intromissioni sul mercato”. Sommario: “Al presidente Rocco Commisso non sono piaciute le critiche al suo operato, né gli interventi di molti opinionisti a favore del vecchio stadio Franchi, che lui vorrebbe buttare giù e ricostruire”. In breve, presente anche un commento intitolato: “Le minacce e le critiche”.