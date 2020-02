Repubblica: Commisso tenta Chiesa a suon di quattrini

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, ecco che troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa, il cielo è sempre più viola. 4 milioni all’anno per restare“. A pagina 15 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Rocco tenta Chiesa, prove di intesa per un futuro viola”. Sottotitolo: “Commisso propone un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2024 A metà marzo l’incontro decisivo. Il cambio di marcia di Federico”. Di spalla invece leggiamo: “Dalbert squalificato, a Udine a porte chiuse”.