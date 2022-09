Repubblica: Faccia a faccia con nervi tesi

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, in prima pagina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano, faccia a faccia con la squadra Nervi tesi aspettando Istanbul”.

Il tema viene ripreso e approfondito a pagina 12: “Allarme Viola a nervi tesi verso Istanbul”. Sottotitolo: “Il confronto tra Italiano e la squadra, i fischi dei tifosi allo stadio

Il botta e risposta con l’arbitro. E giovedì la sfida calda in Conference”. Sommario: “Dopo il ko a Bologna, il momento più delicato per il tecnico Alcuni calciatori non rispondono agli input”.