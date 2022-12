Repubblica: I giovani talenti della Fiorentina che crescono sotto lo sguardo di Italiano

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica è presente stamani un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Giovani talenti viola lo sguardo di Italiano pensando al futuro”. Sommario: “Il tecnico sta lavorando molto sui ragazzi della Primavera e segue tutti i giocatori in prestito”.

Articolo che inizia così: “Giovani talenti crescono. Da Bianco ad Amatucci, passando per Favasuli, Martinelli, Pierozzi e Dalle Mura. La Fiorentina sta crescendo alcuni tra i migliori giovani in circolazione e il prossimo anno, il 2023, potrà contare sul nuovo centro sportivo Viola Park per concentrare tutte le energie sul percorso di chi ambisce a diventare, un giorno, il punto di riferimento della prima squadra”.