Repubblica: Il report che allarma Firenze e la Fiorentina

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo: “Franchi in pericolo, servono lavori urgenti. Lo studio dell’Università“. A pagina due viene ripreso il tema: “Il Franchi a rischio, servono lavori urgenti. Il report che allarma”. Sottotitolo: “Studio dell’università di Firenze: “Pericolo crollo in caso di sisma, problemi statici, spalti corrosi dall’acqua”. Nardella: “Ora un intervento profondo”. A pagina 3, l’intervista all’architetto Fuksas: “Non va abbattuto. Lo stadio è da trasformare usando scale e Torre”. A pagina 13 invece si parla di campo: “Cutrone, Kouame, Vlahovic. Tre uomini e una maglia con l’Inter nel destino”.

