In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo: “Cutrone&Co., Fiorentina show in Coppa Italia”. A pagina 15 sulla partita di ieri: “Impresa Fiorentina. Rabbia e carattere, ora è un’altra squadra”. Sottotitolo: “I viola, in dieci per l’espulsione di Pezzella, eliminano l’Atalanta I gol di Cutrone e Lirola, ai quarti sfida con l’Inter. Polemico Gasperini“. In taglio basso le pagelle del match: “Bene Dalbert e Pulgar, Ceccherini va a vuoto”.